Super League live: St. Gallen – FCZ

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Picdump 67 – herzlich willkommen in der Manege der Memes

Fast-Food-Riese kommt in die Schweiz – das Highlight ist nicht der Burger

Was hältst du vom Feuerwerksverbot? Lass es uns wissen!

Eisbad, Kaltdusche, Winterjogging: Was Abhärten wirklich bringt

Die «Entnazifizierung» ist zurück: Putin sendet fatale Signale an den Westen

Odermatt auch im Super-G im Hundertstel-Pech – Kriechmayr gewinnt in Gröden

Marco Odermatt verpasst den Sieg im ersten Weltcup-Super-G des Winters haarscharf. Der Nidwaldner wird in Gröden Dritter, drei respektive eine Hundertstelsekunde hinter den Österreichern Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger.

Marco Odermatt, der in der Vorsaison sechs von acht Super-G gewonnen hat, startete wie Vincent Kriechmayr sehr schnell und blieb auf dem wenig selektiv gesteckten Kurs ohne grössere Fehler. Er büsste aber im dritten Sektor entscheidend Zeit ein und stieg deshalb nach vier Super-G-Siegen in Folge zum ersten Mal seit Wengen im Januar in dieser Disziplin nicht zuoberst auf das Siegertreppchen.