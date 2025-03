Schweizer Slalom-Stars um Rast und Holdener wollen wieder glänzen

Die Startliste: 1 Mikaela Shiffrin USA 2 Katharina Liensberger AUT 3 Sara Hector SWE 4 Zrinka Ljutic CRO 5 Wendy Holdener SUI 6 Camille Rast SUI 7 Lena Dürr GER 8 Anna Swenn Larsson SWE 9 Mélanie Meillard SUI 10 Katharina Truppe AUT 11 Andreja Slokar SLO 12 Paula Moltzan USA 13 Cornelia Öhlund SWE 14 Katharina Huber AUT 15 Lara Colturi ALB 16 Emma Aicher GER 17 Mina Fürst Holtmann NOR 18 Laurence St-Germain CAN 19 Marie Lamure FRA 20 Neja Dvornik SLO Die weiteren Schweizerinnen: 34 Aline Danioth 37 Aline Höpli 38 Elena Stoffel 39 Eliane Christen

Moser gewinnt EM-Gold im Stabhochsprung – Silber für Kälin und Ehammer

Die Freiluft-Europameisterin Angelica Moser ist auch Europameisterin in der Halle. Die Schweizer Stabhochspringerin fliegt an der EM in Apeldoorn mit 4,80 m zu Gold.