Hitziger Start in Genf – Zug führt und ist vielleicht bald längere Zeit im Powerplay
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
- Im einzigen National-League-Spiel vom Donnerstagabend ist der EV Zug bei Genf-Servette zu Gast. Die Partie startet um 19.45 Uhr und kann live im Ticker mitverfolgt werden.
- Nach einem schwierigen Saisonstart konnten sich die Genfer mittlerweile deutlich steigern und haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Die letzten beiden in überzeugender Art und Weise. Mit 6:0 gegen Biel und gegen Leader Davos feierten die Grenats gar einen 7:0-Sieg.
- Die Zuger kassierten zuletzt eine Niederlage gegen die SCL Tigers. Zuvor konnten ebenfalls vier der letzten fünf Partien gewonnen werden.
- Im bisher einzigen Direktduell der beiden Teams konnte sich Servette mit 4:1 beim EVZ durchsetzen. Heute wird es ein Duell der Tabellennachbarn, Servette auf Platz vier liegt zwei Punkte vor dem EVZ, mit einem Sieg könnten die Westschweizer mit den Rapperswil-Jona Lakers gleichziehen. (riz)
