Bastian Baker verrät, wer seine neue Freundin ist – und wie er Amerika erobern will

Der Lausanner Sänger Bastian Baker (27) war mit Superstar Shania Twain auf Welttour, lebte fast ein Jahr in Nashville und will jetzt mit seinem neuen Album Amerika erobern.

Geschäftiges Treiben in der Hafenkneipe in Zürich. Techniker bereiten die Bühne für ein «SRF 3 Showcase» vor. Für Bastian Baker ist es ein besonderer Ort. Hier, im November 2011, spielte der Romand sein allererstes Konzert in der Deutschschweiz. Rund sieben Jahre später kehrte er hierher zurück, um im kleinen, intimen Rahmen sein neues Album «Bastian Baker» vorzustellen und mit der «Schweiz am Wochenende» ein Interview zu führen. Sein neues, selbst betiteltes Album ist das …