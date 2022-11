Situationen, die du (vermutlich) kennst, wenn du studierst – in 19 Memes

Wie dir Fitness-Freaks Workouts beschreiben – und wie sie in der Realität aussehen

Zweiter Sieg in der Meisterschaft – der FCZ macht Anstalten, aus dem Keller zu klettern

Hockey-Nati am Karjala Cup auf Rang 2 +++ Wil deklassiert Aarau und ist Leader

Wieder nach per Kopfball: Nsame erhöht für YB gegen Luzern

Springreiten fliegt aus dem Fünfkampf

Jositsch und Co. treiben SP-Pult in die Enge – bis eine «hässige» Sozialarbeiterin hilft

So reagiert man in Russland auf den Cherson-Rückzug: Schlecht

Leverkusen feiert 3. Sieg in Serie – Bayern weiter unaufhaltsam

Leverkusen kann erstmals in dieser Saison so etwas wie Schwung aufnehmen. Das 2:0 zuhause gegen Stuttgart ist der dritte Sieg in Folge für das Team von Xabi Alonso. Für die Tore sorgten Diaby und Tah.