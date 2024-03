In der Nacht auf Sonntag drehen wir wieder an den Uhren – warum wir das immer noch tun

Heftige Sturmböen erfassen Sessel in Cervinia (IT) bei Zermatt

Entscheidende Wochen in der Super League – das sind die Wackelkandidaten

Der neue Modus bringt der Super League mit Anbruch des letzten Saisonviertels die erste Crunchtime. Vor allem für St. Gallen, Winterthur und Luzern zählt in den nächsten fünf Runden jeder Punkt. Aber auch der FC Zürich muss noch bangen.

Neun der zwölf Teams wissen vor der 29. Runde am Osterwochende noch nicht, ob sie nach der 33. Runde in der Meisterrunde um einen Platz im Europacup oder in der Abstiegsrunde gegen die Relegation spielen. Einige haben fast nur noch rechnerische Chancen, es in die Top 6 zu schaffen, andere müssen sich kaum Sorgen machen. Eng ist es insbesondere zwischen St. Gallen, Winterthur und Luzern.