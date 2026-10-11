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Formel 1: Der grosse Preis von Singapur live im Ticker und Stream

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Wenig Spektakel in Singapur: Verstappen baut seinen Vorsprung weiterhin aus

11.10.2026, 13:0511.10.2026, 14:42
  • Max Verstappen hat am Sonntag nach seinem Sieg im Sprint beste Chancen, erstmals den Grand Prix von Singapur zu gewinnen. Der Niederländer startet in seinem 250. Rennen zum 50. Mal von der Pole-Position. Im Qualifying setzte er sich knapp gegen Charles Leclerc im Ferrari durch.
  • Dessen Teamkollege Lewis Hamilton startet von Position 3 ins 17. Saisonrennen. WM-Leader Kimi Antonelli geht als Vierter in den GP, der um 14.00 Uhr Schweizer Zeit startet. Bei watson kannst du das Rennen live im Ticker und Stream mitverfolgen (riz/sda)
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