Der FC Barcelona hat in diesem Jahr schon über 150 Millionen Franken für Transfers ausgegeben. Barça-Präsident Joan Laporta verteidigt seine Strategie und will weitere Spieler verpflichten.

Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat mit scharfen Worten kritische Kommentare von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zur Einkaufspolitik des finanziell angeschlagenen spanischen Fussballklubs gekontert. «Jeder soll sich um die eigenen Dinge kümmern», sagte Laporta am Donnerstagabend in New York.