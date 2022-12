Die Medienkonferenz von Nati-Trainer Murat Yakin nach dem WM-Ausscheiden

«Wir hatten eine sehr gute Atmosphäre im Team und im Staff. Es war eine solide und solidarische Gruppe. Zum fünften Mal in Folge haben wir den Achtelfinal an einem grossen Turnier erreicht, das hat sonst nur Frankreich geschafft. Wir sind natürlich enttäuscht von dem gestrigen Spiel. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gegner gestern Abend hervorragend war.»

«Wir wollen aber weiter ambitioniert sein. Im Jahr 2023 beginnt die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Unser Fokus liegt nun auf dieser Aufgabe und wir wissen, dass unser Team ihr wahres Gesicht und ihren Kampfgeist zeigen werden, dass sie in der Vergangenheit fast immer bewiesen haben.»

«Wir hatten vor diesem Turnier ein grosses Ziel vorgegeben. Ich bin überzeugt, dass es richtig war, ein so ambitioniertes Ziel auszugeben. Dieses haben wir aber verpasst, weil unser Gegner gestern so gut gespielt hat.»

«Sechs Punkte in der Gruppenphase war so gut wie noch fast nie. Aber im Achtelfinal waren wir nicht auf dem Niveau, das in dieser Runde nötig war. Wir müssen eine präzise Analyse machen, um die vielen Gründe dafür zu finden. Aber gestern nach dem Spiel habe ich bemerkt, dass unser physisches Niveau nicht auf jenem des Gegners war. Ich gratuliere Portugal wie unser Präsident für die Leistung.»

«Ich trage nicht nur bei Siegen die Verantwortung, sonderna uch wenn es nicht so gut läuft. Wir hatten gestern einen klaren Plan, der aber nicht aufging. Wir wollten mutig sein und im Zentrum schliessen, weil wir im Spiel gegen Serbien sehr viel Risiko nehmen mussten und die Aussenverteidiger sehr hoch standen. Das habe ich mit den Führungsspielern abgesprochen. Es ist uns nicht gelungen, genügend Druck auf die Gegenspieler auszuüben.» «Aber die ersten beiden Gegentore hatten nichts mit dem System zu tun. Wir waren bei den Standards nicht sortiert. Zudem hat uns die Frische gefehlt, was man gestern auch gesehen hat. Portugal hatte acht frische Spieler auf dem Feld.»

Marokko schaltet Spanien im Penaltyschiessen aus und steht erstmals in einem WM-Viertelfinal. Zum Held wird Torhüter Bono, der ausgerechnet im Land der Geschlagenen sein Geld verdient.

Sogar im Penaltyschiessen hielt er seinen Kasten sauber. Marokkos Torhüter Yassine Bounou, genannt Bono, wurde bei dieser WM noch nicht ein einziges Mal von einem gegnerischen Spieler überwunden – und gegen Spanien schliesslich zum grossen Fussballhelden seines Landes. Ein historischer 3:0-Sieg im Elfmeterschiessen, bei dem Bono zwei der drei spanischen Schüssen vom Punkt parierte. «Ich bin so glücklich für unser Team, wir haben zusammen so einen fantastischen Job gemacht. Die ganze Mannschaft hätte den Titel ‹Man of the Match› verdient gehabt. Es war von allen unglaublich», sagte Bono nach dem grössten Spiel seiner Karriere.