Eishockey-WM: Das Duell Schweiz gegen Kasachstan im Liveticker

Game 3 of the #IIHFWorlds2022. 💪



Heute Abend heisst der Gegner Kasachstan. 🙌

Le rythme se poursuit à Helsinki. Il ritmo continua a Helsinki.



Allez la Suisse! 🇨🇭#zämefürdSchwiiz#ensemblepourlaSuisse#insiemeperlaSvizzera#insembelperlaSvizra pic.twitter.com/iTkSzK37CA — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 17, 2022

Nach klaren Siegen gegen Italien und Dänemark und einem Ruhetag am Montag trifft das Schweizer Eishockey-Nationalteam heute an der WM in Finnland auf Aussenseiter Kasachstan. Die Kasachen starteten mit zwei Niederlagen ins Turnier und verloren gegen Dänemark sogar 1:9. Andererseits besiegten sie an der letzten WM in der Vorrunde den späteren Weltmeister Finnland und hätten damals mit einem Sieg gegen Norwegen im abschliessenden Gruppenspiel auf Kosten von Kanada die Viertelfinals erreichen können. Die Partie beginnt in Helsinki um 19.20 Uhr Schweizer Zeit.