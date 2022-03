Super League live: FC Luzern – FC Zürich live im TV und im Liveticker

Der FC Zürich will gegen den FC Luzern seine Erfolgsserie fortsetzen. Der Leader reist mit der Referenz von 13 Siegen und 2 Remis aus den letzten 15 Spielen in die Innerschweiz, wo um 20.30 Uhr erstmals seit zwei Jahren eine Heimpartie des FC Luzern ohne Corona-Einschränkungen ausgetragen wird.

Mit diesen Ambitionen reist die Schweiz an die Paralympics

Am Freitag werden in Peking die Paralympics eröffnet, am Tag darauf werden die ersten von 78 Medaillensätzen vergeben. Die Schweizer Delegation ist am Wochenende in China gelandet. Zwölf Athleten sind im Ski alpin, Langlauf, Curling und Snowboard am Start.

Die Corona-Pandemie prägt auch die Paralympics in Peking. Wer am Event beteiligt ist, befindet sich in einer hermetisch abgeschlossenen Blase. Da ist es schon einmal hilfreich, dass alle Schweizer Athleten bei der Einreise am Flughafen Peking negativ getestet wurden, wie der Chef de Mission Roger Getzmann sagt: «Das ist wichtig, damit alle ihre optimalen Leistungen abrufen können.»