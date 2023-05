Eishockey-WM live: Schweiz – Deutschland – Viertelfinal in Ticker und TV

Nach drei knappen Niederlagen gegen die Topfavoriten gewann Deutschland viermal in Folge. Am Mittwochnachmittag kam das Team in Riga an und kündigte sich mit lauter Musik aus der Garderobe an.



Falsche Bescheidenheit ist nicht das Ding der Deutschen. «Die Schweizer werden das Spiel bestimmt nicht diktieren. Wir werden schon auf Augenhöhe gegen die antreten», meinte Trainer Harold Kreis selbstbewusst. Und SCB-Stürmer Dominik Kahun vermutet: «Sie haben das grosse Ziel, Weltmeister zu werden. Dafür tun sie alles.» Und die Deutschen möchten diese Suppe nur zu gerne wieder versalzen. (sda)

Bild: keystone