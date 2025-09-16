Liveticker

Die Champions League ist zurück! In Bilbao kommt es zum Stimmungskracher gegen Arsenal

Am Dienstag kommt es in zwei Partien zum Aufeinandertreffen zwischen Teams aus der englischen Premier League und der spanischen LaLiga. Athletic Bilbao empfängt Arsenal, während Europa-League-Sieger Tottenham vor heimischem Publikum gegen Villarreal spielt. Die Partie zwischen den Basken und dem Klub aus London ist eines von zwei frühen Spielen, die bereits um 18.45 Uhr angepfiffen werden und die neue Champions-League-Saison eröffnen. Die zweite Partie ist zwischen PSV Eindhoven und Royale Union Saint-Gilloise.

Beide Spiele verfolgst du hier im Liveticker.