Fabienne Humm schoss die Schweizer Nationalmannschaft Anfang Oktober spektakulär in die WM-Endrunde. Erst in der Nachspielzeit der Verlängerung traf die FCZ-Stürmerin zum 2:1 im Letzigrund und versetzte Tausende Schweizer Fans damit in Ekstase. Nun darf die Schweiz nach der Europameisterschaft 2022 auch im nächsten Jahr ihr Können auf internationalem Parkett beweisen, die Gruppenauslosung dürfte die Schweizerinnen erfreuen. Was du zur Weltmeisterschafts-Endrunde in Australien und Neuseeland wissen musst: