Kampf um das Playoff-Heimrecht – Bern empfängt den HC Davos

Marco Bayer – als «Billig-Trainer» die Nummer 1 in Europa

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

16 Sportler, die so genau zielen können wie die Biathlon-Stars an der WM

In Lenzerheide findet noch bis am Sonntag die Weltmeisterschaft im Biathlon statt. Wer hier nicht gut zielt, verliert. Präzision ist Trumpf – so wie bei unseren beeindruckenden Beispielen anderer Sportarten.

Simon Whitlock muss 150 Punkte auf null bringen. Der Australier wirft drei Mal ins Bulls-Eye (Durchmesser: 12,7 Millimeter) und gewinnt die Partie: