Abfahrt der Männer in Bormio live

Odermatt will den ersten Abfahrtssieg – das Rennen in Bormio im Liveticker

Nicht umsonst wird die «Stelvio» in Bormio auch «La Bestia» genannt – der holprige Kurs fordert auch die besten Abfahrer der Welt heraus. Dominik Paris ist der Fahrer, der die anspruchsvolle Strecke am besten beherrscht. Der Italiener stand in Bormio bereits sieben Mal zuoberst auf dem Treppchen.

Dominik Paris hatte sich in der letzten Abfahrt – der zweiten der laufenden Saison – nach einem durchzogenen Winter 2022/23 eindrücklich zurückgemeldet. Der Sieg auf der Saslong war für Paris eine Premiere. Die erste Abfahrt des Winters, ebenfalls auf der Saslong, konnte der Überraschungsmann Bryce Bennet aus den USA für sich entscheiden.

Marco Odermatt, Abfahrtsweltmeister 2023, wartet indes noch immer auf seinen ersten Weltcupsieg in der schnellsten Disziplin. Der Nidwaldner fuhr bei Bennets Sieg auf den dritten Platz.

Neben Marco Odermatt starten für die Schweiz auch Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Gino Caviezel, Niels Hintermann, Marco Kohler, Loïc Meillard, Alexis Monney, Justin Murisier, Stefan Rogentin, Gilles Roulin, Lars Rösti, Christophe Torrent, Ralph Weber.

Die Abfahrt startet um 11.30 Uhr, Odermatt und Hintermann eröffnen das Rennen auf den Postionen sechs und sieben aus Schweizer Sicht.