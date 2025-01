Abfahrt der Frauen, St. Anton 1. Federica Brignone (ITA) 1.16,08

2. Malorie Blanc (SUI) +0,07

3. Ester Ledecka (CZE) +0,18 …

6. Lindsey Vonn (USA) +0,58

7. Cornelia Hütter (AUT) +0,61

13. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,87

15. Corinne Suter (SUI) +0,95

19. Janine Schmitt (SUI) +1,15

21. Michelle Gisin (SUI) +1,18

35. Delia Durrer (SUI) +1,84

36. Stephanie Jenal (SUI) +1,92

37. Jasmina Suter (SUI) +1,93

38. Joana Hählen (SUI) +1,94 Out: Priska Ming-Nufer, Sofia Goggia.

Federica Brignone meistert die schwierige Abfahrt in St. Anton am besten. Bild: keystone

Liveticker

Junge Schweizerin Malorie Blanc fährt bei Brignone-Sieg sensationell aufs Abfahrts-Podest

Malorie Blanc überrascht mit der Startnummer 46 alle und fährt in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt auf Platz 2. Die 21-jährige Walliserin bleibt nur sieben Hundertstel hinter Federica Brignone.

Mehr «Sport»

Im Super-G in St. Moritz im Dezember schied Blanc aus, in ihrem zweiten Weltcup-Rennen sorgte sie für die grosse Sensation. Blanc, die an der letztjährigen Junioren-WM Platz 1 im Super-G und Platz 2 in der Abfahrt belegte, hätte mit ihrer Fahrt fast den allerersten Abfahrtssieg von Brignone verhindert, war aber selbstredend auch mit ihrem 2. Platz überwältigt.

Die sensationelle Fahrt von Malorie Blanc. Video: SRF

Das sagt Malorie Blanc: «Ich habe probiert, einfach locker Ski zu fahren, Spass zu haben. Ich weiss nicht, wieso es geklappt hat, aber es ist unglaublich und ich geniesse es einfach voll.»

Damit besserte die Nachwuchsfahrerin quasi auf den letzten Drücker das Resultat des Schweizer Teams massiv auf. Lara Gut-Behrami, die Dritte der ersten Abfahrt in Beaver Creek, belegte Rang 13. Die Tessinerin verzeichnete einen groben Fehler im zweiten Sektor. Dort verhinderte sie zwar knapp das Ausscheiden, liess jedoch die entscheidenden Zehntelsekunden liegen.

In die Punkte fuhren auch Corinne Suter (15.), Janine Schmitt (19.) und Michelle Gisin (21.). Für die 24-jährige Schmitt war es ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Priska Ming-Nufer hätte ebenfalls eine starke Zeit erreicht, sie fädelte jedoch beim letzten Tor des Rennens ein und wurde disqualifiziert.

Ein Fehler kostet Lara Gut-Behrami ein besseres Resultat. Video: SRF

Das sagt Lara Gut-Behrami: «Zwei Kurven hab ich nicht richtig erwischt und dort habe ich ziemlich viel Tempo verloren. Ansonsten wäre es keine schlechte Fahrt gewesen.»

An der Spitze atmete Brignone nach Blancs Zieleinfahrt erleichtert auf. Die 34-jährige Italienerin konnte ihren 30. Sieg im Weltcup feiern, ihren ersten in der Abfahrt. Bitter war es für ihre Landsfrau Laura Pirovano, die ihren ersten Podestplatz im Weltcup knapp verpasste. Sie blieb hinter der Tschechin Ester Ledecka, die mit der Startnummer 27 für die zweitgrösste Überraschung an diesem Tag sorgte.

Die Siegesfahrt von Federica Brignone. Video: SRF

Das sagt Siegerin Brignone: «Es war nicht einfach. Es hat sich angefühlt wie Surfen auf dem Schnee.»

An der Spitze feiert Brignone eine Premiere. Brignone steht vor ihrem 30. Sieg im Weltcup, dem ersten in der Abfahrt. Am nächsten kam ihr sensationell die Schweizerin Malorie Blanc. Die 21-Jährige lag bei ihrer ersten Weltcup-Abfahrt zwischenzeitlich gar in Führung, fiel im Zielhang aber noch knapp hinter Brignone zurück. Auch Ledecka überraschte und fuhr mit der Startnummer 27 ebenfalls aufs Podest.

Ebenfalls stark in Form präsentierte sich die Rückkehrerin Lindsey Vonn, die mit der Nummer 32 auf den 6. Rang vorstiess. Für die 40-jährige Amerikanerin war es die erste Abfahrt seit fünf Jahren. Im Dezember hatte sie im Super-G von St. Moritz Platz 14 belegt. (nih/sda)