Conference League: Das Duell FC Basel gegen ZSKA Sofia im Liveticker

Was für die Zürcher ein Trostpreis wäre, wäre für die Basler der Jackpot. Der FC Basel hat die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League fest in ihrer Planung einkalkuliert. Doch dieses Saisonziel ist für die Basler nach halbem Pensum nicht einfacher zu erreichen geworden. Im Gegenteil. Der FCB als verlor im Hinspiel 0:1 in Sofia.



Der Kader der Basler ist ausgerichtet, einer Dreifachbelastung durch Meisterschaft, Cup und Europacup standzuhalten. Fällt von diesen drei erwarteten Aufgaben bereits die erste weg, liesse sich bei mindestens sechs Partien weniger die Belastung kaum noch so auf die Schultern der Belegschaft verteilen, dass alle im Team zufrieden sind. Basels Trainer Alex Frei hat es bislang gut verstanden, die Rotationsmaschine am Laufen zu halten und Spieler von einer Partie zur nächsten auszutauschen. Ohne Europacup dürfte auch diese ins Stottern geraten.



Es ist für den FCB das bisher wichtigste Spiel der Saison, das am Donnerstag um 19 Uhr in Basel angepfiffen wird, weil auch einige Millionen Prämien auf dem Spiel stehen. FCB-Besitzer David Degen zeigte sich nach dem Weiterkommen gegen Bröndby erleichtert, so ein finanzielles Fiasko abgewendet zu haben. Sportlich wäre eine Conference League ohne den FCB aber dennoch unerwartet - und enttäuschend.

Bild: IMAGO