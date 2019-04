Liveticker Playoff-Final: Der EV Zug empfängt den SC Bern

Dortmund zittert sich zur Tabellenführung – widerliche Spuckattacke in Stuttgart

Eine Woche nach dem Debakel in München zitterte sich Borussia Dortmund in der 29. Runde dank einem starken Torhüter Roman Bürki zum 2:1-Heimsieg gegen Mainz. Damit ist der BVB wieder Leader vor Bayern München. Die Münchner spielen am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf.

Die Zuschauer in Dortmund sahen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Vor der Pause war Borussia Dortmund deutlich überlegen und führte dank der Doublette von Jadon Sancho, der seit dem 24. Februar kein Tor mehr erzielt hatte, schon nach 24 Minuten 2:0. Wieder mit Mario Götze als Mittelstürmer und Marco Reus etwas zurückgezogen spielte der BVB schwungvoll auf. Dass die Dortmunder gegen dieses Mainz noch würden zittern müssen, hätte keiner im Stadion für möglich gehalten.

Doch genau das …