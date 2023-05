Für den FC Basel begann das Abenteuer in der Conference League bereits in der 2. Qualifikationsrunde gegen die Crusanders aus Nordirland, in Runde 3. folgte der IF Bröndby, ehe der FCB sich gegen ZSKA Sofia für die Gruppenphase qualifizieren konnte. In der Gruppe H bekamen die rot-blauen es dann mit Pyunik Erewan aus Armenien, Zalgiris Vilnius aus Litauen und Slovan Bratislava zu tun. In der Zwischenrunde traf man auf den türkischen Vertreter Trabzonspor, im Achtelfinale ging es erneut gegen Slovan Bratislava und anschliessend im Viertelfinal gegen Nizza.



Florenz stieg erst in der letzten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein. Dort setzten sich die Italiener gegen Twente Enschede durch. In Gruppe A bekam es die Fiorentina mit RFS aus Lettland, den Heart of Midlothian aus Schottland und Basaksehir zu tun. In der Zwischenrunde ging es gegen den SC Braga, im Achtelfinal gegen Sivasspor und der letzte Gegner im Viertelfinal war Lech Posen.