Rafael Nadal steht in der 2. Runde. Der «Stier aus Manacor» setzte sich gegen Marcos Giron aus den USA in drei Sätzen durch. Nadal gewann 6:1, 6:4 und 6:2. Stark: Wenn sein erster Aufschlag kam, machte er in 84 Prozent der Fälle auch den Punkt.

Bild: keystone