Am 24. November startet die Schweiz mit dem Spiel gegen Kamerun in die WM. Drei Wochen vorher nehmen wir die einzelnen Nati-Stars noch einmal unter die Lupe. Wer ist bereit für die WM? Wer muss sich noch steigern? Und hinter wem stehen grosse Fragezeichen?

Bei der Schweizer Nati war er es schon lange, doch mittlerweile ist Granit Xhaka auch im Trikot von Arsenal unbestrittener Leader. Der 30-jährige Mittelfeldspieler hat entscheidenden Anteil daran, dass das Team von Mikel Arteta nach 12 Spieltagen an der Tabellenspitze der Premier League steht. Offensiv befindet er sich mit je drei Toren und Assists in der Liga in der Form seiner Karriere. Nun gilt es für den Captain der Schweiz, diese Form bis zur WM zu konservieren und sie auch in Katar abzurufen.