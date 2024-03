Ski live: Super-G von Kvitfjell mit Gut-Behrami und Co. in Ticker und TV

Liveticker

Shiffrin fehlt erneut – wie stark kann sich Gut-Behrami im Super-G in Kvitfjell absetzen?

Aktuell liegt Lara Gut-Behrami 205 Punkte vor Mikaela Shiffrin, ihrer ersten Verfolgerin im Gesamtweltcup. In den beiden Super-G in Kvitfjell könnte die Schweizerin ihren Vorsprung fast schon entscheidend ausbauen. Nach diesem Wochenende stehen nur noch sechs Rennen aus, darunter zwei Slaloms, die Gut-Behrami anders als Shiffrin nicht fährt.

Noch ist unklar, wann die US-Amerikanerin in den Weltcup zurückkehren wird. Geplant ist, dass die 28-Jährige am nächsten Wochenende in Are wieder fährt, jedoch teilte sie am Donnerstag in den sozialen Medien mit, dass sie nach wie vor Schmerzen verspüre. Ganz sicher ist also nicht, dass sie für den Riesenslalom und Slalom schon wieder bereit sein wird.

Gut-Behrami kämpft jedoch nicht nur um die grosse Kristallkugel, sondern auch um den Gewinn in der Super-G-Wertung. Dort ist sie drei Rennen vor Schluss nur fünf Punkte vor der Österreicherin Cornelia Hütter und 34 vor der Italienerin Federica Brignone. Sie sind auch in Kvitfjell die grössten Konkurrentinnen der 32-jährigen Tessinerin. Das Rennen siehst du hier ab 11 Uhr im Liveticker und im Stream.

Startliste

1 Franziska Gritsch

2 Laura Gauché

3 Ester Ledecka

4 Lauren Macuga

5 Alice Robinson

6 Federica Brignone

7 Marta Bassino

8 Lara Gut-Behrami

9 Mirjam Puchner

10 Cornelia Hütter

11 Romane Miradoli

12 Ragnhild Mowinckel

13 Kajsa Lie

14 Michelle Gisin

15 Stephanie Venier

16 Priska Nufer

17 Laura Pirovano

18 Ariane Rädler

19 Roberta Melesi

20 Kira Weidle



Die weiteren Schweizerinnen:

24 Stephanie Jenal

26 Jasmina Suter

30 Delia Durrer

43 Noémie Kolly