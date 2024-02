Conference League: Servette gegen Ludogorets

Israelische Truppen in Spital in Chan Junis eingedrungen ++ Lazzarini: «Man kann Rafah nicht evakuieren»

Ein Duell auf Augenhöhe – Servette strahlt für die Conference League Zuversicht aus

Servette empfängt am Donnerstagabend (21.00 Uhr) im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Conference League das bulgarische Team Ludogorez Rasgrad. Es scheint ein Duell auf Augenhöhe zu sein.

In der Saison 2001/02 überwinterte Servette letztmals im Europacup. Damals stiessen die Genfer im UEFA-Cup in die Achtelfinals vor, in denen sie Valencia mit dem Gesamtskore von 2:5 unterlagen. Nun wollen sie in der Conference League in die Runde der besten 16 vorstossen.