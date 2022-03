So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

«Razor Ramon» ist tot – die Wrestling-Welt trauert um Scott Hall

In den 1990er-Jahren gehörte er zu den populärsten Wrestlern und genoss bald Legenden-Status. Nach mehreren Herzinfarkten kämpfte Scott Hall zuletzt um sein Leben. Nun ist er im Alter von 63 Jahren gestorben.

Er war einer der grössten Stars aus der goldenen Wrestling-Jahre, gewann in seinen besten Zeiten Titel um Titel. Am Montag ist Scott Hall im Alter von 63 Jahren gestorben. Das bestätigte die World Wrestling Entertainment Inc. in einem Post auf Twitter.