Empfang der Schweizer Nati nach Eishockey-WM live in Ticker und Stream

Auch WM-Silber ist ein Grund zum Feiern – die Schweizer Nati wird in Kloten empfangen

Am gestrigen Sonntagabend unterlag die Schweiz im Final der Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm der USA. Das Team von Patrick Fischer musste sich auf unfassbar bittere Weise in der Verlängerung geschlagen geben. Tage Thompson erzielte den goldenen Treffer zum 1:0 für die US-Amerikaner in der 63. Minute bei 3-gegen-3.

Die Enttäuschung darüber war bei den Schweizern wenig überraschend sehr gross. Andres Ambühl, der in der schwedischen Hauptstadt das letzte Spiel seiner langen Karriere absolviert hat, kämpfte nach dem Spiel mit den Tränen. Bei Goalie Leonardo Genoni, der als wertvollster Spieler der WM (MVP) ausgezeichnet wurde, flossen diese hemmungslos. Nino Niederreiter musste das Interview mit dem SRF nach wenigen Sekunden abbrechen. «Ich kann das nicht», sagte der 32-jährige NHL-Star beim Weglaufen.

Am Tag darauf wird die Eishockey-Nati nun in Kloten im Stadion Schluefweg empfangen. Immerhin gibt es trotz der Niederlage im Final eine starke Eishockey-WM zu feiern, die mit der 4. Silbermedaille der Nati-Geschichte endete. Wobei einige Spieler wohl auch noch etwas Zeit brauchen, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Vielleicht hilft der Trost der Fans, die sich vor Ort bei ihren Helden bedanken möchten, dabei ja etwas.

Hier bei watson bist du live dabei. Die Mannschaft wird um etwa 18.30 Uhr im Stadion erwartet, die Fans versammeln sich bereits ab 17 Uhr.

Bis dahin könntest du deine Zeit zum Beispiel damit verbringen, über den US-Helden Thompson zu lesen – oder uns deine Meinung zum Verlängerungs-Format mitteilen.

