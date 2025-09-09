Bleibt England auf WM-Kurs? In Serbien kommt es zu einer kniffligen Aufgabe

England bestreitet am Dienstagabend in Serbien bereits das fünfte Spiel der WM-Qualifikation. Bisher konnten die Engländer zwar jedes Spiel gewinnen, doch überzeugend waren die Leistungen selten.
Zuletzt gewannen die Three Lions in der Quali für die nächstjährige Weltmeisterschaft jeweils nur knapp gegen Andorra. Trainer Thomas Tuchel steht deshalb bereits in der Kritik.
Der heutige Gegner Serbien hat bisher drei Spiele hinter sich und liess nur beim Unentschieden gegen Albanien Punkte liegen. Aktuell haben die Serben fünf Punkte weniger auf dem Konto als die Engländer, aber auch ein Spiel weniger bestritten.
Zuletzt trafen die beiden Nationen an der EM 2024 in der Gruppenphase aufeinander. England setzte sich knapp mit 1:0 durch.
Im zweiten Spiel der Gruppe K trifft Albanien auf Lettland. Beide Partien starten um 20.45 Uhr. (riz)