Australian Open live: Novak Djokovic – Jannik Sinner in Ticker und TV

Der FC Aarau ist auf den Holzweg geraten und das ist auch gut so

Wo Fussball gespielt wird, ist Bier selten weit. Und damit auch Berge von leeren Bechern, die entsorgt werden müssen. Nun gibt es eine Alternative zu Plastik.

Das Brügglifeld des FC Aarau ist das Gegenteil davon, was mit modernem Fussball verbunden wird. Sein Charme besteht darin, den Besuchern etwas zu bieten, was sie sonst nicht mehr oft finden. Dass bei Toren «The Final Countdown» aus dem Jahr 1986 ertönt, ist ein Fakt. Dass das Lied auf einer Kassette abgespielt wird, ist womöglich erfunden.