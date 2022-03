WM-Playoffs: Das Duell Italien gegen Nordmazedonien im Liveticker

Liveticker

Der Kampf um die letzten WM-Tickets – Italien muss gegen Nordmazedonien bestehen

Heute Abend geht im Playoff das Rennen um die letzten drei europäischen WM-Plätze für das Turnier in Katar im kommenden November los. Besonders im Fokus stehen Italien und Portugal. Sollten die letzten beiden Europameister ihre Aufgaben in der ersten Runde erfüllen, würden sie am kommenden Dienstag gegeneinander um ein WM-Ticket spielen.

Italien spielt in Palermo gegen Nordmazedonien, Portugal trifft gleichzeitig in Porto auf die Türkei. In den anderen Playoff-Begegnungen stehen sich Wales und Österreich sowie Schweden und Tschechien gegenüber. In der finalen Partie treffen Schweden oder Tschechien am Dienstag auf Polen, Wales oder Österreich im Juni auf Schottland oder die Ukraine. (pre/sda)