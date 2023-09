Super League live: Der FC Zürich spielt gegen Lausanne-Sport

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Servette verliert das erste Spiel in der Gruppenphase der Europa League gegen Slavia Prag 0:2. Die Genfer agierten deutlich weniger abgeklärt als die effizienten Tschechen.

Die Premiere von Servette in der Europa League mobilisierte die Massen. Rund 20'000 Fans strömten am Donnerstagabend ins Stade de Genève und damit deutlich mehr als bei einer alltäglichen Super-League-Partie. René Weilers Team konnte das Publikum jedoch nicht mit einem Erfolgserlebnis in die verregnete Genfer Nacht entlassen.