Super League live: GC Zürich gegen FC St. Gallen

Der langjährige Bekleidungs-Ausrüster des Schweizer Skiverbandes bringt erstmals eine Kollektion mit dessen Aushängeschild heraus – mit einem verblüffenden Engagement des Weltcupsiegers.

Wir schreiben den Mittwoch, 15. Februar 2023. Drei Tage sind seit Marco Odermatts grandiosem WM-Titel in der Abfahrt vergangen. Drei Tage verbleiben bis zum Riesenslalom. Odermatt sitzt gemeinsam mit drei japanischen Geschäftsleuten im Schweizer Team-Hotel in Méribel am Boden des wohlig warmen Cheminéeraums. Sie debattieren über … Mode.