Eishockey Playoff: Lugano gegen Fribourg, Biel gegen den ZSC

Liveticker

Playoff-Viertelfinals – die Lions können den Sack zumachen, Lugano kann ausgleichen

Mehr «Sport»

Über die Play-Ins gegen Genf Servette und den HC Ambri Piotta hatte der EHC Biel doch noch den Weg in die Playoffs gefunden. In der Serie gegen die Qualifikationssieger aus Zürich stehen die Seeländer nun aber mit dem Rücken zur Wand. Die ersten drei Spielen haben die Bieler allesamt – wenn auch knapp – verloren. Nun haben die ZSC Lions im vierten Spiel die Möglichkeit, den EHC Biel vorzeitig in die Ferien zu schicken.

Zwischen Fribourg und Lugano dürfen sich beide Teams noch Chancen auf den Einzug in den Halbfinal ausrechnen. Die ersten beiden Partien der Serie gingen zwar beide relativ deutlich an den Quali-Zweiten aus der Westschweiz, vor zwei Tagen meldeten sich die Luganesi aber mit einem Overtime-Sieg zurück.

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24