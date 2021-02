Sport

Liveticker

Ski-WM in Cortina: Super-G der Frauen live mit Gut-Behrami und Suter



Liveticker

Endlich beginnt die WM – die Schweizerinnen sind im Super-G heiss

Nach den witterungsbedingten Verschiebungen soll es an der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo heute mit den beiden Super-G losgehen. Die Frauen eröffnen die Titelkämpfe in den Dolomiten. Für Lara Gut-Behrami, die mit der Startnummer 7 ins Rennen geht, liegt Gold nach ihrer Siegesserie im Weltcup bereit. Corinne Suter gehört ebenfalls zu den Anwärterinnen auf einen Podestplatz. Danach eröffnen um 13 Uhr auch die Männer die WM mit einem Super-G.

Das Rennen startet um 10.45 Uhr

Die wichtigsten Startnummern:

1 Marta Bassino ITA

3 Tamara Tippler AUT

4 Mikaela Shiffrin USA

5 Corinne Suter

7 Lara Gut-Behrami

9 Federica Brignone ITA

10 Priska Nufer

11 Ester Ledecka CZE

14 Michelle Gisin

15 Petra Vlhova SVK

16 Tessa Worley FRA

17 Elena Curtoni ITA​

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup Unsere Ski-Stars sind in die Fragenlawine geraten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter