Eishockey-WM live: Schweden gegen die USA in Ticker

Einige – also eigentlich sehr viele – Entscheide der Schiedsrichter sorgen bei den Verantwortlichen der Indiana Pacers für rote Köpfe. Deshalb haben sich diese nun bei der NBA beschwert.

Es ist eine der gängigsten Ausreden im Sport: Wenn Athleten oder Teams verlieren, suchen sie die Schuld gerne mal bei den Schiedsrichtern. So ist das nun auch beim Basketball-Team der Indiana Pacers, die in der Best-of-7-Serie gegen die New York Knicks 0:2 zurückliegen.