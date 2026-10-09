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Eishockey National League live: Die Spiele vom Freitagabend im Ticker

Davos – Kloten im Stream

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Derby in Bern, Davos empfängt Kloten, auch ZSC im Einsatz – alle Spiele im Ticker

09.10.2026, 19:00

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf 3+ Adrenalin

Köbi, Kevin, Ruedi und Giovanni – Geschichten aus der Hockey-Provinz
Eismeister Zaugg
Köbi, Kevin, Ruedi und Giovanni – Geschichten aus der Hockey-Provinz
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  • Verteidiger
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  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

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Die Tabelle

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HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
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HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
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