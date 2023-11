Champions League live: Real Madrid – SSC Napoli im Ticker

Liveticker

Wieder ein früher Gegentreffer für Real – Napoli gleicht kurz nach der Pause aus

Mehr «Sport»

Real Madrid kann in der Champions League nach vier Runden eine hervorragende Bilanz vorweisen: Vier Siege bei einem Torverhältnis von 9:3. Die «Königlichen» fühlen sich in der Königsklasse einfach wohl. Heute reicht ein Unentschieden, um den Gruppensieg klarzumachen.

Das will der italienische Meister aus Neapel jedoch verhindern. Die SSC Napoli kann nur mit einem Sieg im Santiago Bernabeu die Chancen auf Platz 1 und die damit verbundene bessere Ausgangslage für den Achtelfinal wahren. Gleichzeitig wäre das Team von Trainer Walter Mazzarri mit drei Punkten unabhängig des Resultats im Parallelspiel der Gruppe C (Braga – Union Berlin) sicher in der K.o.-Phase.

Napolis neuer Trainer Walter Mazzarri. Bild: keystone

Mazzarri übernahm den Posten erst kürzlich vom Franzosen Rudi Garcia, der wiederum erst im Sommer auf Meistertrainer Luciano Spalletti gefolgt war. Im ersten Spiel unter dem 62-jährigen Italiener gewann Napoli gleich gegen Atalanta Bergamo. In Madrid sind die Süditaliener aber klarer Aussenseiter.

Nicht zuletzt, weil Jude Bellingham am Wochenende nach einer kurzen Verletzungspause auf den Rasen zurückkehrte und gleich ein Tor erzielte. Mit seinem 14. Treffer in seinem 15. Spiel für die «Blancos» ist der Engländer der beste Neuzugang in Reals Vereinsgeschichte. Beim 3:2-Erfolg in Neapel war er an zwei Toren direkt beteiligt, das 2:1 erzielte er selbst. Dieses Mal wird er jedoch keinen Treffer von Vinicius vorbereiten, dieser fehlt im Kader ebenso verletzt wie Luka Modric.

Das Spiel im Santiago Bernabeu, das sich in den letzten Zügen des Umbaus befindet, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker. (nih)