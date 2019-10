Europa League: Das Duell Getafe gegen Basel im Liveticker

FCB-Stürmer Kemal Ademi: «Ich bete vor dem Spiel auch für den Gegner»

Die bz trifft vor den Partien der Europa League jeweils einen FCB-Spieler an einem speziellen Ort. Heute: Der Turm auf dem Turm – Kemal Ademi besucht das Basler Münster. Dort spricht der Stürmer über Grösse, seine Entwicklung zum Lautsprecher und über Religion.

Die Taschenlampe seines iPhones leuchtet den Weg. Den Kopf muss der grosse Stürmer mehrfach einziehen, denn die Treppen auf den Turm des Basler Münsters sind eng und die Decke immer wieder tief. Kemal Ademi ist zum ersten Mal hier. Doch ihm gefällt der Ausflug.

Er macht Fotos von der Aussicht und schickt sie direkt an seinen Vater. Er fragt nach, was für Gebäude sich da so prägnant aus der Stadt hervorheben und registriert, dass das Meret Oppenheim Hochhaus und der Roche Turm noch höher sind …