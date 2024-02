Riesenslalom der Männer in Palisades Tahoe live

Über die Pisten hinaus: Die faszinierende Lebensgeschichte von Ski-Star Roger Staub

Am Wochenende gastiert der Ski-Weltcup im amerikanischen Palisades Tahoe. 1960, als der Ort noch Squaw Valley hiess, wurde dort ein Bündner mit schillernder Biographie Olympiasieger: der viel zu früh verstorbene Roger Staub.

Palisades Tahoe. Kein Name mit besonders grossem Klang. Aber der Ort in Kalifornien heisst auch erst seit 2021 so. Und sein alter Name ist in der Wintersport-Welt durchaus bekannt. Schliesslich richtete Squaw Valley 1960 die Olympischen Spiele aus.