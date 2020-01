Ski alpin: Der Slalom von Kitzbühel mit Daniel Yule im Liveticker

Bereits 56 Todesopfer +++ fast 2000 Menschen infiziert

Das Coronavirus aus China kommt näher. Erstmals gibt es auch Fälle in Europa. In China stehen unterdessen 57 Millionen Menschen unter Quarantäne und es werden weitere Massnahmen getroffen.

Seit die chinesischen Behörden am 31. Dezember 2019 die Welt erstmals über eine neue mysteriöse Lungenkrankheit in der Stadt Wuhan informierten, ist noch nicht einmal ein Monat vergangen. Inzwischen hält die Ausbreitung des neuen Erregers (Coronavirus) nicht nur die Volksrepublik in Atem. Auch international wächst die Sorge vor einer weltweiten Epidemie. Die aktuelle Entwicklung im Überblick: