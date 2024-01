Marco Odermatt will in Adelboden das Triple. Bild: keystone

Der Klassiker am Chuenisbärgli – Odermatt strebt 3. Sieg in Adelboden an

Die alpinen Weltcup-Tage im Berner Oberland beginnen am Samstag mit dem Riesenslalom in Adelboden (10.30 Uhr). Marco Odermatt startet wie zuletzt immer in dieser Disziplin als grosser Favorit. Der Nidwaldner strebt am Chuenisbärgli den dritten Sieg hintereinander an.

Die Frauen bestreiten in Kranjska Gora am Samstag ebenfalls einen Riesenslalom (9.30 Uhr). Lara Gut-Behrami gehört mit der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Italienerin Federica Brignone zum Trio der ersten Anwärterinnen auf den Sieg. In den bisherigen fünf Riesenslaloms des Winters haben sich die drei die Siege unter sich aufgeteilt.

Die Startliste am Chuenisbärgli:

1 Zan Kranjec SLO

2 Henrik Kristoffersen NOR

3 Marco Odermatt

4 Filip Zubcic CRO

5 Alexis Pinturault FRA

6 Gino Caviezel

7 Loic Meillard

8 Alexander Schmid GER

9 Filippo Della Vite ITA

10 Manuel Feller (AUT)

14 Thomas Tumler

16 Aleksander Kilde NOR

29 Justin Murisier

32 Livio Simonet

36 Marco Fischbacher

37 Josua Mettler

46 Fadri Janutin

53 Semyel Bissig

69 Sandro Zurbrügg​

(yam/sda)