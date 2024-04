Super League live: FC St.Gallen – Yverdon Sport im Stream und im Ticker

Liveticker

Kann St.Gallen gegen Yverdon endlich wieder einmal gewinnen?

Spielbeginn 20.30 Uhr

Für den FC St.Gallen geht es in der zweitletzten Runde vor der Tabellenteilung in der Super League darum, den FC Luzern im Strichkampf unter Druck zu setzen. Die Ostschweizer, die derzeit den 6. Platz belegen, würden mit einem Heimsieg gegen Yverdon ihren Vorsprung auf den FCL auf vier Punkte ausbauen. Die Luzerner treten morgen bei den Young Boys an. (ram/sda)