Manuel Akanji, 28, ist der erfolgreichste Schweizer Fussballer der Gegenwart. Erstmals seit dem Triple mit Manchester City spricht er ausführlich über Triumphe, Familie, Trainer Guardiola – und er erklärt, was es in der Nati nach den jüngsten Rückschlägen braucht.

Manuel Akanji, eigentlich dachten wir, mit einem Verteidiger ein Gespräch zu führen. Haben wir uns getäuscht? Sie schiessen ständig Tore! Mit der Nati gegen Weissrussland, gegen YB in der Champions League, und nun am Wochenende auch noch in der Premier League gegen Bournemouth ...

Manuel Akanji: Ich bin ja nicht der typische Torjäger und nicht dafür bekannt, allzu viele Tore zu schiessen (lacht). Ich würde mal sagen, in letzter Zeit hatte ich wohl einiges Glück.