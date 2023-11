Diese Zahlen zeigen die traurige Wahrheit zu Gewalt an Frauen in der Schweiz

Zug schlägt Davos dank späten Toren +++ Kloten düpiert Fribourg +++ SCB bezwingt Lugano

Der EV Zug tut sich gegen Davos lange schwer, holt zuhause dank einem Doppelpack kurz vor Schluss doch noch drei Punkte. Damit sind die Zentralschweizer neuer Leader – weil Fribourg im Schlussdrittel eine Zweitore-Führung aus der Hand gibt.

Der EV Zug holte bei der Rückkehr von HCD-Coach Josh Holden in seine alte Heimat mit 3:1 den zwölften Sieg in den letzten dreizehn Partien. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Sekunden. Attilio Biasca traf in der 59. Minute mit einem Ablenker zum 2:1, Fabrice Herzig sicherte den Sieg ins leere Tor. Bis zum Start des Schlussdrittels war der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann auf dem Weg zum zweiten Shutout in Folge, ehe Brian O'Neill den Bann brach.