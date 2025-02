Super League live: FCSG – Lugano aus St.Gallen im SRF-Stream und Ticker

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Parallel-Rennen erhalten in Saalbach die letzte Chance

Die Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm beginnt mit einer Bewährungsprobe. Der Teamwettkampf im Parallel-Format steht ein weiteres Mal unter besonderer Beobachtung.

Der Satz ist natürlich nicht ernst gemeint. «Die Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm beginnt am Donnerstag mit dem Super-G der Frauen», ist dieser Tage wieder da und dort zu hören. Der Satz stimmt selbstverständlich nicht. Als erster Wettbewerb wird am Dienstag der Teamwettkampf ausgetragen.