Super League live: YB – GC und Winterthur – Luzern am Ostermontag

Liveticker

GC wehrt sich bei YB tapfer ++ Winti liegt hinten ++ FCSG punktet in 95. Minute

Mehr «Sport»

YB – GC

Winterthur – Luzern

Lugano – St.Gallen 1:1

Der FC St.Gallen erringt im Duell um den 3. Platz in Lugano in der Nachspielzeit einen Punkt. Chadrac Akolo verwandelt in der 95. Minute einen Handspenalty zum 1:1. «Ich bin zufrieden, dass wir nicht als Verlierer vom Platz gehen», sagte FCSG-Captain Lukas Görtler bei «Blue». «Wir haben einen so grossen Aufwand betrieben, dass wir mindestens den einen Punkt verdienen.»

Die heisse Schlussphase im Cornaredo: Statt 2:0 für Lugano heisst es 1:1. Video: SRF

Lugano hatte den 1:0-Heimsieg nach ereignisreichen ersten 25 Minuten und kontrollierter zweiter Halbzeit schon fast in trockenen Tüchern und gerade das vermeintliche 2:0 erzielt, da wurde Schiedsrichter Stefan Horisberger an die Seitenlinie gebeten. Nach Konsultation der Videobilder taxierte der Ref einen Schuss an den Arm von Mikaël Facchinetti als penaltywürdig. Akolo glich mit seinem sechsten Saisontor aus.

«Eine endlose Diskussion»

«Wo soll er mit den Händen hin? Es ist eine endlose Diskussion», ärgerte sich Lugano-Routinier Renato Steffen. Wohingegen Görtler befand: «Wenn man sieht, was bei Spielen von uns schon alles für Handselfmeter gegeben wurden, dann ist das hier schon eine aktive Bewegung zum Ball.»

Den Bärenanteil zum Tessiner Treffer in der munteren Anfangsphase mit Chancen im Zweiminutentakt steuerte Ignacio Aliseda bei. Der Anfang 2022 vom Partnerklub Chicago Fire gekommene Argentinier, Doppeltorschütze am Mittwoch bei Servette, dribbelte sich auf der linken Seite an drei St.Gallern vorbei und bediente in der Mitte Steffen. Dieser musste aus kurzer Distanz nur noch das Bein hinhalten.

Steffen bringt Lugano in Führung. Video: SRF

Trotz des späten Glückmoments hält St.Gallens Durstrecke an: Die Ostschweizer, mit nur drei Siegen aus 14 Spielen die drittschwächste Auswärtsmannschaft der Liga und ab der 36. Minute ohne den verletzt ausgewechselten Matej Maglica, blieben zum fünften Mal in Folge in der Meisterschaft ohne Sieg.

«In Lugano ist es unglaublich schwierig, wenn du in Rückstand gerätst», schilderte Görtler, «die mauern dann alles zu. Trotzdem haben wir es insofern gut gemacht, dass wir es stets versucht haben.» Auf der Gegenseite nervte sich Lugano-Torschütze Steffen über die eigene Passivität. «Wir können nicht immer ab der 60. Minute nur noch hinten hinein stehen, so betteln wir regelrecht um Gegentore. Da müssen wir uns selber an der Nase nehmen. Und wenn wir schon so spielen, dann müssen wir wenigstens Killerinstinkt beweisen bei den wenigen Chancen, die wir haben.»

Lugano - St.Gallen 1:1 (1:0)

4882 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 22. Steffen (Aliseda) 1:0. 95. Akolo (Handspenalty) 1:1.

Lugano: Saipi; Doumbia, Hajrizi, Hajdari; Espinoza (59. Bottani), Sabbatini, Macek, Valenzuela (59. Facchinetti); Aliseda (79. Amoura); Steffen, Babic (55. Bislimi).

St.Gallen: Ati Zigi; Sutter (74. Kräuchi), Stergiou, Maglica (36. Vallci), Schmidt; Quintillà; Görtler, Witzig (82. Ndombasi); Karlen (46. Geubbels); Guillemenot (74. Akolo), Latte Lath.

Bemerkungen: Lugano ohne Arigoni (gesperrt), Celar, Kempter, Mahmoud, Mahou, Mai, Morosoli und Nkama (alle verletzt). St.Gallen ohne Dajaku, Stillhart, Von Moos (alle gesperrt), Nuhu und Schubert (beide verletzt). Verwarnungen: 13. Hajdari. 35. Zeidler (Trainer St.Gallen/im nächsten Spiel gesperrt). 61. Görtler. 63. Steffen. 85. Vallci. 93. Quintillà. 94. Facchinetti.

Die Tabelle

(ram/sda)