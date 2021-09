US Open: Belinda Bencic – Iga Swiatek – der Achtelfinal im Liveticker

Der grösste Erfolg in der Karriere der 24-jährigen Ostschweizerin liegt nur wenige Wochen zurück: In Tokio errang Belinda Bencic Olympiagold im Einzel. Einen Grand Slam konnte sie hingegen noch nicht gewinnen. Die beste Leistung war der Halbfinaleinzug im Jahr 2019 am heutigen Spielort. In ihrer jetzigen Form scheint ein Finaleinzug oder sogar der Titel nicht unrealistisch.



Ihr heutiges Gegenüber konnte sich diesen Traum am French Open des letzten Jahres bereits erfüllen. In Flushing Meadows hat sie mit dem Achtelfinaleinzug bereits eine neue persönliche Bestleistung erreicht.

Bild: keystone