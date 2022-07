Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind ok? Falsch, völlig falsch!

Noch ein finnischer Titan für die Schweiz? Teemu Hartikainen pokert

Die Gerüchte wollen einfach nicht verstummen, der «Rumpelriese» Teemu Hartikainen (32) werde in die Schweiz wechseln. Und zwar nach Genf. Aber Sportchef Marc Gautschi dementiert.

Er ist diese Saison Olympiasieger und Weltmeister geworden und in den letzten neun Jahren war er ein Star in der KHL: Teemu Hartikainen (32) kann fraglos auch die National League rocken. Der kräftige Stürmer (1,86 m, 106 kg) dominiert in der Mitte und auf den Aussenbahnen, erzielt die Mehrheit seiner zahlreichen Tore von dort aus, wo es weh tut und sich einer im Infight behaupten muss. Das Hoheitsgebiet an der Bande entlang beherrscht er auch und ist dort fast nicht vom Puck zu trennen.