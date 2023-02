Ski-Weltcup: Der Slalom der Männer von Chamonix live und im Stream

WM-Hauptprobe für die Slalom-Cracks – wie schlagen sich Yule und Co. in Chamonix

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

«Schweiz wäre in einer Woche weggeputzt» – Rentner fordert in der «Arena» Salzmann heraus

Zwei Monate nach dem WM-Aus – die Analyse von Nati-Boss Pierluigi Tami

Zwei Monate nach dem bitteren 1:6 im Achtelfinal gegen Portugal präsentiert Pierluigi Tami seine WM-Analyse. Und er wagt einen Ausblick auf 2023 – das sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Gut zwei Monate ist es her, seit die Schweizer Nationalmannschaft den WM-Achtelfinal gegen Portugal 1:6 verloren hat. Nun präsentiert Nati-Boss Pierluigi Tami seine WM-Analyse. Er sitzt im Haus des Schweizer Fussballs in Bern. Gut 100 Minuten dauern seine Ausführungen. Zunächst über das, was in Katar passiert ist. Danach über das, was die Nati 2023 erwartet.