Max Verstappen kann es noch – und wie. Der Niederländer gewinnt überlegen den Grand Prix von Japan und macht Red Bull im Alleingang zum Konstrukteurs-Weltmeister. Mit Verstappen steigt das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri in Suzuka aufs Podest.

Ja, Singapur war nur ein Ausrutscher. Eindrücklicher hätte dies Max Verstappen in Japan nicht beweisen können, nachdem eine Woche zuvor seine Rekordserie von zehn Siegen am Stück gerissen war. Auf die drei Bestzeiten in den Trainings und der überlegen herausgefahrenen Pole-Position im Qualifying folgte auf der Traditionsstrecke in Suzuka im Rennen die nächste Machtdemonstration.