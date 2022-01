Wo im Schweizer Sport Gleichberechtigung herrscht und wo noch Aufholbedarf besteht

Verschiedenste Schweizer Athletinnen sind bereit, im Jahr 2022 aufs Neue für grosse Erfolge zu sorgen. Zudem wirkt Sportministerin Viola Amherd kräftig mit.

Der Schweizer Sport ist in Aufregung. Seit Bundesrätin Viola Amherd ihre Forderungen zur Gleichstellung in Verbänden und Vereinen resolut deponiert hat, zerbrechen sich Funktionäre den Kopf darüber, wie man eine im Raum stehende Quote von 40 Prozent Frauen in den Führungsgremien erreichen kann. Der Dachverband Swiss Olympic hat sich im neuen Leitbild und in der Strategie eine konsequente Umsetzung auf die Fahne geschrieben.